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    В Казахстане планируют запустить мобильную версию системы идентификации сельхозживотных

    4 Апреля 2022, 12:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев поделился планами по внедрению мобильной версии системы идентификации сельхозживотных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Низкая эффективность существующей системы идентификации (животных в ИСЖ - прим. ред.) обусловила необходимость регулярного проведения мер Зеленого коридора. Я лично объявил два таких коридора в Мангистауской области, но там это нужно было для того, чтобы население зарегистрировало свой скот в ИСЖ», - сказал Ербол Карашукеев на Правчасе в Мажилисе.

    По его словам, для устранения недостатков данной системы в рамках реформ предусмотрены следующие меры:

    - передача функции закупа бирок для идентификации сельхозживотных местным исполнительным органам. При этом для животных, принадлежащих ЛПХ, - за счет МБ, а организованным хозяйствам (КХ, ФХ, ТОО и др.) - за счет собственных средств;

    - внесение ряда изменений в нормативные акты по идентификации сельскохозяйственных животных и ведению базы данных с целью возможности введения корректировок (изменений) в базе данных ИСЖ на районном уровне, утверждения алгоритма и перечня подтверждающих документов на внесение корректировок (изменений), а также с целью легализации незарегистрированного поголовья;

    - запуск мобильной версии ИСЖ, существенная доработка всей системы ИСЖ.

    «Это позволит своевременно проводить идентификацию животных и профилактические мероприятия. Децентрализация функций, исключение зависимости МИО от Министерства, упрощение процедуры передачи и перераспределение ушных бирок, позволит МИО расширить перечень болезней животных, характерных для соответствующих территории с выделением финансовых средств из местного бюджета»,- заключил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минсельхоз Сельское хозяйство Цифровой Казахстан
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