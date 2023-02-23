В Казахстане планируют в 2023 году выпустить в печать 101 литературное произведение – Минкультуры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 2023 году Министерство культуры и спорта Казахстана планирует выпустить в печать 101 литературное произведение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МКС РК.

На сегодня были приобретены 35 различных рукописей. Ранее эти сочинения нигде не публиковались. Таким образом Министерство поддерживает отечественных писателей. Об этом в рубрике «Прямой эфир», транслируемой в соцсетях Министерства, сообщил руководитель управления издательского дела и управления документацией Комитета по делам архивов Алмаз Мырзахмет.

«Заявки, поступающие от физических и юридических лиц, рассматривает экспертная комиссия. Комиссия выносит свой вердикт, оценивая художественную ценность книги, ее актуальность и целесообразность выпуска. Произведения, получившие одобрение экспертов, вносятся решением межведомственной комиссии в список книг, подлежащих печати. Заявки принимаются ежегодно и по таким жанрам, как детская и подростковая литература, литература о культуре и искусстве, справочно-энциклопедическая литература, научно-популярная литература, общественно-политическая литература, переведенная литература, литература, приуроченная к юбилеям и знаменательным датам», - сообщил Алмаз Мырзахмет.

Он упомянул, что в прошлом году были выпущены 188 наименований книг тиражом в 506 тысяч экземпляров. Все они пополнили государственные библиотеки Казахстана. А книги из серии «Жаңа қазақ әдебиеті» удостоились высокой оценки целевой аудитории.