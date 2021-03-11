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    В Казахстане откроются филиалы зарубежных университетов

    11 Марта 2021, 10:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О планах по увеличению количества грантов рассказал Премьер-министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях сокращения оттока талантливой молодежи планируется открытие филиалов зарубежных университетов. 20 ведущих отечественных вузов станут точками роста регионов. По опыту Назарбаев Университета будет создано два передовых вуза, занимающихся развитием инноваций и новых технологий», - сказал Аскар мамин на заседании Правительства.

    Кроме того, по его словам, для повышения доступности высшего образования количество грантов до 2025 года увеличится на 50%.

    «Ежегодно молодым ученым будет выделяться 1000 грантов, а 500 казахстанских ученых смогут стажироваться в признанных научных центрах мира. По поручению Главы государства в апреле т.г. будет принята Концепция непрерывного образования. Министерству образования и науки необходимо обеспечить реализацию всех поручений Елбасы, Главы государства, программы партии «Нур Отан» при разработке Национальных проектов в сфере образования», - отметил Премьер.

    Он подчеркнул, что для достижения поставленных целей требуется большая каждодневная работа.

    «Обращаю внимание на персональную ответственность акимов, так как своевременность исполнения пунктов Дорожной карты Программы партии «Нур Отан» зависит от качественной работы на местах», - заключил глава Правительства.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Образование Вузы
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