В Казахстане официально зарегистрирована компания STADA AG

Международная компания STADA Arzneimittel AG, одна из крупнейших фармацевтических компаний Европы, зарегистрировала «ТОО «STADA Kazakhstan». Офис в Алматы является штаб-квартирой для региона «Евразия». Компания планирует расширить поставки европейских лекарств на местный рынок, а также повысить свой вклад в укрепление системы здравоохранения страны.

«Казахстан – одна из ключевых стран для группы компаний STADA в регионе «Евразия». Мы считаем общий годовой объем казахстанского фармрынка, включая БАДы, равным порядка 850 млрд тенге. Доля компании STADA чуть более 2 %, и мы видим возможности для роста бизнеса в регионе. Выделение 11 стран в отдельный кластер с региональной штаб-квартирой в г. Алматы является частью стратегии развития», - отмечает Арминас Мацевичус, вице-президент STADA в регионе «Евразия».

«Мы приветствуем подход, когда государство инвестирует в здоровье людей: в стране есть доступ к высококвалифицированной медицинской помощи и качественным препаратам. С долей госзакупок лекарств в 46 % страна является лидером по этому показателю в Центральной Азии. Такая стратегия привлекает компании, которые осуществляют инвестиции. Но инвестиции – это не только деньги и рынок труда, прежде всего это знания и опыт», - говорит он.

Миссия STADA – забота о здоровье людей. Компания, как надежный партнер, предоставляет работникам сферы здравоохранения, только проверенные данные, которым можно доверять и на основании которых можно принимать взвешенные решения о здоровье населения.

Последние восемь лет STADA ежегодно выпускает исследование Health Report, связанное с вопросами здоровья людей в 15-ти европейских странах. Оно помогает профессионалам в сфере здравоохранения и гражданам увидеть, как меняется отношение людей к здоровью, как они оценивают систему здравоохранения страны, какие новые тенденции и проблемы появляются в этой сфере. В 2022 году в отчет впервые были включены данные по РК и в 2023 году последует продолжение.

«STADA» является одним из важных участников развития германско-казахстанского экономического сотрудничества, – поделился глава представительства германской экономики в Центральной Азии Ховсеп Восканян. – Прямое подчинение евразийского офиса штаб-квартире в Германии свидетельствует о важности рынков Азии и Кавказа для компании, еще раз подтверждает растущий интерес немецкого бизнеса к Казахстану».







