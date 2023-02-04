В Казахстане обязательными являются прививки против 11 инфекций

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - По итогам 2022 года по Восточно-Казахстанской области охват вакцинацией достигнут в пределах почти 100%. Об этом сообщила на брифинге региональной службы коммуникаций заместитель руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Сауле Слямгазина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Сауле Слямгазина сообщила, что в стране обязательными являются прививки от туберкулеза, дифтерии, полиомиелита, кори, эпидемического паротита, краснухи, столбняка, коклюша, гепатита В, гемофильной инфекции и пневмококковой инфекции.

«В возрасте до 1 года БЦЖ получили 96,2% детей, против туберкулеза привито в роддомах 19 тысяч 606 человек, гепатита В – 96,3%, пневмококковой инфекции 2 – 98,9%. В возрасте 1 года против пневмококковой инфекции 3 привито 97,6%, кори, краснухи, эпидемического паротита 1 - 100,3%. В возрасте до 2-х лет ревакцинацией охвачено 18 тысяч 780 детей», - отметила Сауле Слямгазина.

Кроме того, против дифтерии и столбняка вакцинированы 37 тысяч 223 взрослых.

«В Казахстане вопрос иммунизации является одним из приоритетных направлений в области здравоохранения. Благодаря вакцинации населения достигнуто значительное снижение уровня заболеваемости такими инфекциями, как дифтерия, столбняк, коклюш, краснуха, эпидемический паротит, корь, вирусный гепатит В, полиомиелит, туберкулёз, гемофильная инфекция. За время введения вакцины против гемофильной инфекции в стране значительно снизилась младенческая смертность на 20,2%», - сказала спикер.

Вместе с тем, по данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно в мире процедуру иммунизации проходят более 1,5 млрд человек.

«В Казахстане ежегодно против инфекционных заболеваний прививаются около 5 млн человек, в том числе 1,3 млн детей. Вакцинация населения проводится бесплатно, согласно Национальному календарю прививок», - заключила заместитель руководителя ДСЭК ВКО.



