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    В Казахстане насчитывается 6 тыс востребованных профессий

    31 Мая 2023, 20:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане сегодня отмечается спрос на специалистов с профессионально-техническим образованием. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Работодатели больше сегодня требуют работников среднего профессионально-технического образования. У них сегодня потребность именно на этот уровень идет», - сказала Тамара Дуйсенова на выездном заседании Управляющего комитета проектного офиса по развитию национальной системы квалификаций.

    Она также сообщила, сколько профессий на сегодня имеется в Казахстане.

    «Сегодня согласно классификатора у нас в Казахстане имеется более 12 тыс профессий, из них 6 тыс востребованы на рынке труда. Мы это определяем по электронной бирже труда и по данным Центров занятости и непосредственно по опросам работодателей», - отметила Тамара Дуйсенова.

    Ранее заместитель Премьер-Министра Алтай Кульгинов сообщил, что сегодня на рынке труда 32 % самозанятого населения ограничены только образованием, полученным в школе. Этот уровень наблюдается в основном в сельской местности. Это приводит к низкой степени производительности, низкому внедрению инновационных технологий и развитию отрасли в будущем. Около 17 % занятых и 21 % безработных не имеют профессионального образования.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минтруда РК Трудоустройство
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