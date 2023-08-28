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    В Казахстане начался прием документов на научные стажировки за рубежом

    28 Августа 2023, 12:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 28 августа стартовал прием документов для прохождения научных стажировок за рубежом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на bolashaq_kz.

    Прием заявок для участия в конкурсном отборе для прохождения научной стажировки (500 ученых) за рубежом продлится до 13 октября 2023 года. Присуждение будет осуществляться Республиканской комиссией в декабре 2023 года.

    Прием документов для участия в конкурсе производится нарочно (в бумажной форме, а также сканированная версия на электронном носителе) в АО «Центр международных программ» по адресу: г. Астана, улица Сыганак, д.70, бизнес центр «Сыганак», 5 этаж, 508 кабинет. Напомним, что в случае подачи документов третьим лицом – наличие оригинала нотариально заверенной доверенности от претендента на представителя для подачи документов на участие в конкурсном отборе.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Астана Наука Миннауки и высшего образования РК
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