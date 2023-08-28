В Казахстане начался прием документов на научные стажировки за рубежом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 28 августа стартовал прием документов для прохождения научных стажировок за рубежом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на bolashaq_kz.

Прием заявок для участия в конкурсном отборе для прохождения научной стажировки (500 ученых) за рубежом продлится до 13 октября 2023 года. Присуждение будет осуществляться Республиканской комиссией в декабре 2023 года.

Прием документов для участия в конкурсе производится нарочно (в бумажной форме, а также сканированная версия на электронном носителе) в АО «Центр международных программ» по адресу: г. Астана, улица Сыганак, д.70, бизнес центр «Сыганак», 5 этаж, 508 кабинет. Напомним, что в случае подачи документов третьим лицом – наличие оригинала нотариально заверенной доверенности от претендента на представителя для подачи документов на участие в конкурсном отборе.