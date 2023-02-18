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    В Казахстане началась предвыборная агитация кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов

    18 Февраля 2023, 18:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в 18:00 стартовала предвыборная агитация кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Предвыборная агитация продлится до 00:00 18 марта. 18 марта – день тишины, а 19 марта – день выборов.

    Ранее в Центральной избирательной комиссии РК предупредили, как должна осуществляться предвыборная агитация кандидатов в депутаты Мажилиса в социальных сетях.

    «Интернет-ресурсы попадают под понятие «средства массовой информации». На них распространяются такие же требования, что и на традиционные СМИ. В отношении онлайн-платформ, социальных сетей есть некоторые новшества в законодательстве. У пользователей онлайн-платформ теперь есть возможность размещать агитационные материалы на договорной основе, то есть за деньги кандидатов либо политических партий. Фактически они приравнены в своих правах к средствам массовой информации», - сообщила член ЦИК РК Анастасия Щегорцова в ходе пресс-конференции по итогам заседания.

    19 января Президент РК подписал Указ о роспуске Мажилиса Парламента РК седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента РК на 19 марта 2023 года. Выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов началось со дня опубликования Указа о назначении выборов. Выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов завершилось 8 февраля.

    Регистрация кандидатов началась 20 января и завершилась 18 февраля.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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