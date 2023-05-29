Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.9 eur/kzt 482.16

    rub/kzt 5.54 cny/kzt 63.46
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    В Казахстане на 9% снизилось число пострадавших от ЧС

    29 Мая 2023, 20:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве по чрезвычайным ситуациям отмечают снижение числа пострадавших от ЧС природного и техногенного характера почти на 9%. Об этом заявил вице-министр ведомства Марат Кульдиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года по стране зарегистрировано 4 тысячи чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Благодаря принимаемым мерам количество пострадавших в ЧС снизилась на 8,8%. Подразделениями МЧС совершено более 22 тысяч выездов, спасено свыше 5 тысяч человек, эвакуировано более 5 тысяч человек, оказана первая медицинская помощь 1,5 тысячам граждан», - сказал на брифинге в СЦК Марат Кульдиков.

    По его словам, ликвидация наиболее крупных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера потребовали привлечение группировок с соседних регионов, что позволило в сложнейших условиях минимизировать ущерб и потери.

    «Реализация государственной политики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций продолжается на планомерной основе. Своевременно исполняются поручения, поставленные Главой государства и Правительством. Ведется активная работа в рамках международного сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В целях обмена опытом и отработки совместных действий при ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций принято участие в международных мероприятиях по линии гражданской защиты в рамках ОДКБ, СНГ, ШОС и Международной организации Гражданской обороны. Завершены процедуры по вступлению в силу двух межправительственных соглашений о сотрудничестве в области гражданской защиты с Узбекистаном и Туркменистаном. Подписано Соглашение между нашим Правительством Казахстана и Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий об условиях этой международной организации пребывания на территории Республики Казахстан», - добавил Марат Кульдиков.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Происшествия МЧС ДЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пожар в области Абай - какую помощь оказывает акимат
    Глава Минобороны лично координирует действия по ликвидации пожара в области Абай
    Людей эвакуировали из ТРЦ в центре Павлодара
    Все 14 лесничих погибли при пожаре в области Абай
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
    2 В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Скончался Бердибек Сапарбаев
    4 Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
    5 Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана