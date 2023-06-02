В Казахстане коммунальным служащим планируют повысить зарплату в среднем до 50%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве национальной экономики Казахстана считают возможным повысить заработные платы работникам коммунальных служб до 50%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сформированы правовые основания для повышения зарплаты работников коммунальных служб до среднеотраслевого уровня по регионам в среднем до 50%. Данная мера позволит повысить доходы порядка 200 тысяч работников, а также снизить текучесть кадров», - сказал министр национальной экономики Алибек Куантыров во время обсуждения программы по повышению доходов населения до 2029 года в расширенном собрании партии AMANAT в Мажилисе.

Он отметил, что в настоящее время Министерство совместно с заинтересованными госорганами проводит работу по переходу сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов и военнослужащих на новую сбалансированную систему оплаты труда.

Министр напомнил, что с 1 января 2020 года в Казахстане начато поэтапное повышение заработной платы гражданских служащих, и в течение 4 лет она увеличится в 2 раза.

Уже увеличены зарплаты более 1,1 млн работников бюджетной сферы до 30%, в частности, врачам - в среднем на 30%, педагогам и учителям – на 25%, среднему медицинскому персоналу – на 20%, другим категориям – на 20%. Приняты меры по сокращению разрыва в оплате труда около 237 тысяч сотрудников производственного персонала Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» на 48%, в ряде крупных предприятий – от 10% до 37%.

«В 2023 году будет увеличена средняя зарплата 6 тысяч врачей и среднего медицинского персонала, 38 тысяч работников сферы социального обеспечения. Начато поэтапное повышение зарплат работников органов гражданской защиты в среднем на 20%», - добавил Алибек Куантыров.

Ранее сообщалось, что в целом занятое население в Казахстане составляет 9 млн человек, в том числе наемные работники – 6,8 млн человек, самостоятельно занятые – 2,1 млн человек, из которых 1,6 млн – индивидуальные предприниматели.