В Казахстане индекс деловой активности сохраняется в положительной зоне

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане деловая активность сохраняется в положительной зоне, несмотря на замедление, составив 51,2. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Виталий Тутушкин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В апреле 2023 года на мировых рынках сохранились положительные тенденции. Однако перспективы развития мировой экономики остаются чувствительными к высокой неопределенности на фоне вызовов финансовой стабильности, высоких показателей инфляции и продолжающегося влияния геополитических конфликтов. В начале второго квартала 2023 года темпы глобального экономического роста еще больше ускорились. Глобальный композитный индекс деловой активности (J.P.Morgan Global Composite Output Index) вырос в апреле до максимального значения с декабря 2021 года – 54,2, оставаясь выше нейтральной отметки 50,0 третий месяц подряд», - сказал на заседании Правительства Виталий Тутушкин.

При этом, отмечается, что рост производства и новых заказов достигли максимума с декабря 2021 года и марта 2022 года соответственно. Создание рабочих мест и оптимизм в бизнес сфере также увеличились.

«В Казахстане в апреле, несмотря на небольшое замедление, деловая активность осталась в положительной зоне, составив 51,2. На замедление показателя повлиял переход индекса в производстве в отрицательную зону – 49,6, а также замедление деловой активности до 50,4 в строительстве. Улучшение отмечено в секторе услуг – 52», - добавил зампредседателя Нацбанка Виталий Тутушкин.



