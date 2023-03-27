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    В Казахстане готовятся к приземлению беспилотного космического корабля «Союз МС-22»

    27 Марта 2023, 21:07

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Спуск на Землю поврежденного космического корабля «Союз МС-22» запланирован на завтра, 28 марта 2023 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации Роскосмоса, расстыковка корабля «Союз Мс-22» от модуля «Рассвет» российского сегмента Международной космической станции назначена на 15 часов 57 минут по времени Астаны, посадка спускаемого аппарата ожидается в 17 часов 45 минут юго-восточнее города Жезказгана.

    Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-22», запущенный с космодрома Байконур 21 сентября 2022 года с международным экипажем на борту, должен был возвратить на Землю в эти мартовские дни российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американского астронавта Фрэнка Рубио.

    Но после того, как 15 декабря 2022 года на корабле произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения, государственная комиссия приняла решение возвращать корабль в беспилотном режиме.

    Теперь «Союз МС-22» привезет с собой 218 кг грузов, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования.

    А для возвращения на Землю экипажа в конце февраля 2023 года на МКС был отправлен пустой космический корабль «Союз МС-23».

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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