В Казахстане будут разработаны целостные условия льготных ипотечных программ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будут разработаны целостные условия реализуемых льготных ипотечных программ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министерством проработаны вопросы дальнейшей реализации программы «Нұрлы жер» с учетом Дорожной карты партии «Nur Otan « и Послания Главы государства в рамках национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны».

«В соответствии с Посланием Главы Государства народу Казахстана от первого сентября текущего года будут предусмотрены целостные условия реализуемых льготных ипотечных программ. Для этого планируется разработать правила, которые будут утверждаться после принятия Концепции согласно Системе госпланирования. Будут определены единые максимальные суммы кредитования в пределах 15-18 млн тенге, минимальный первоначальный взнос по предварительным жилищным займам в размере 10%, расширен перечень участников льготных программ и увеличен предельный размер прожиточных минимумов», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что «Отбасы банк», которому будет придан статус национального института поддержки, через «Центр по обеспечению жильем» будет централизованно осуществлять ведение, постановку и учет всех нуждающихся в жилье, а также распределение мер государственной поддержки по дате постановки среди существующих очередников в соответствии с доходами. База «Центра по обеспечению жильем» будет интегрирована с государственными базами данных.

«Наряду с этим, внедряется механизм субсидирования затрат работодателей, организующих строительство жилья для своих работников, с которыми имеются 5-летние трудовые отношения. Будет покрываться до 50% затрат работодателей. Списки сел, в которых будут реализоваться проекты будут утверждаться маслихатами», – сообщает пресс-служба МИИР РК.

Кроме того, как говорится в сообщении, будет продолжено строительство социального арендного жилья для работающей молодежи в городах- мегаполисах. В то же время, регионами совместно с «Отбасы банком» ведется работа по утверждению региональных программ льготного кредитования для молодых семей. В целях наращивания жилищного фонда регионами будут приняты программы реновации «старых кварталов» и реализованы меры по завершению проблемных объектов жилищного строительства.

На реализацию прорывных проектов по улучшению жилищно-коммунальных условий и созданию комфортного жилья будет направлено 2,9 трлн. тенге бюджетных и частных инвестиций.

Планируется к 2025 году улучшить жилищные условия 977,1 тыс людей, обеспечить 100% доступ населения к услугам водоснабжения в городах и селах, довести уровень очистки сточных вод и приборизацию жилых домов до 100%.



