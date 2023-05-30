В Казахстане более 30 тысяч человек живут с ВИЧ-инфекцией

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в ходе заседания Правительства сообщил, что вирус иммунодефицита человека остается одной из самых значимых проблем глобального общественного здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот вирус имеет стабильную тенденцию роста во всем мире. Казахстан не является исключением. За последние 10 лет у нас заболеваемость выросла почти в два раза. За прошлый год выявлено более 4 тысяч новых случаев инфицирования», - сказал Алихан Смаилов.

Согласно озвученным данным, сейчас в стране проживает более 30 тысяч человек с данной инфекцией.

«Более половины из них – в молодом трудоспособном возрасте. Ученые мира до сих не разработали метод, который бы полностью победил этот вирус. Поэтому он представляет серьезную угрозу человечеству. Очень важно применять меры профилактики, вести большую разъяснительную работу», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Глава Кабмина заявил, что заболевших надо обеспечить качественным лечением в соответствии с международными стандартами, а все носители вируса должны находиться под четким медицинским наблюдением.

Ранее Алихан Смаилов поручил Министерству здравоохранения совместно с акиматами расширить количество социальных грантов и заказов для привлечения неправительственных организаций в работу с ВИЧ-инфицированными и группами риска.



