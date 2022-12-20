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    В Казахстане 5 704 725 человек ревакцинировались против КВИ

    20 Декабря 2022, 08:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Обновлены данные по количеству вакцинированных граждан против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    По состоянию на 20 декабря 2022 года первым компонентом против КВИ в Казахстане провакцинировано 10 млн 854 тысячи 095 человек, вторым компонентом – 10 млн 618 тысяч 473 человека. Ревакцинировано – 5 млн 704 тысячи 725 казахстанцев.

    Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 20.12.2022 года в разрезе регионов представлена ниже:

    Как сообщалось ранее, коронавирусом заболели 182 казахстанца за сутки, лечение от КВИ продолжают получать 2 тысячи 162 казахстанца.
    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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