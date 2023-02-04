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    В Катаре запретили продажу еды с содержанием насекомых

    4 Февраля 2023, 07:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство общественного здравоохранения Катара ввело запрет на продажу продуктов питания, которые содержат насекомых. Данное решение было принято после указа Евросоюза расширить список разрешенных к поеданию насекомых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт ведомства в сети Twitter.

    «Министерство общественного здравоохранения заявляет о запрете продажи продуктов питания, содержащих насекомых из-за распространения информации о решении некоторых стран одобрить использование насекомых в приготовлении пищи. Подобные продукты не соответствуют техническим требованиям о халяльной еде и религиозному мнению властей, которое запрещает употребление в пищу насекомых, протеина или произведенных из них добавок», - говорится в сообщении министерства.

    Ранее сообщалось, что согласно постановлению Европейского управления по безопасности пищевых продуктов, в странах Евросоюза разрешено употреблять в пищу частично обезжиренную муку из домашних сверчков. Такую муку получают путем помола сверчков, которых не кормят в течение суток, затем их замораживают, моют, подвергают термической обработке, обезжиривают, а затем измельчают в сухой порошок. Считается, что такой продукт богат белком и безвреден для организма.

    Муку из сверчков, согласно новым нормам, разрешено добавлять в пиццу, макаронные изделия, снеки, соусы, смеси для выпечки, некоторые полуфабрикаты.

    Фото: botanichka.ru

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

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