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    В Канаде метеорит приземлился на кровать спящей женщины

    14 Октября 2021, 00:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Удивительное происшествие произошло с женщиной, в постели которой оказался метеорит, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О том, что метеорит размером с человеческий кулак провалился сквозь нижнюю часть четырехскатной крыши и приземлился на кровать рядом со спящей Рут Гамильтон из канадского города Голден (провинция Британская Колумбия), рассказал новостной сайт The Golden Star на своей странице в Facebook .

    В интервью Гамильтон поведала, что она крепко спала и не слышала звукового удара, связанного с метеорным явлением. Она внезапно проснулась от грохота и ощущения на своем лице осколков гипсокартона с потолка. Включив свет, Гамильтон обнаружила дыру в потолке. После этого она позвонила в службу 911 и пока оператор задавал вопросы, вернулась в спальню и заметила под одной из двух подушек неизвестный камень.

    Гамильтон не заметила фактического падения метеорита между двумя подушками несмотря на то, что он приземлился всего лишь в нескольких сантиметрах от ее головы. Она взяла камень в руки и положила его обратно на кровать, где он пролежал до утра. Гамильтон хранила метеорит у себя до 10 октября, а затем примерно на один месяц передала его ученым из Университета Западного Онтарио для изучения. Вес упавшего метеорита около 1,3 кг.

    Согласно записям метеорных камер, падение метеорита произошло 4 октября около 08:34 UT. Почти три десятка очевидцев прислали на сайт Американской метеорной организации (aalert.in/FTots) отчеты о наблюдении метеора, связанного с падением данного метеорита, сообщает журнал «Все о космосе».

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Происшествия
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