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    В Калифорнии арендуют коз для борьбы с пожарами

    8 Июня 2023, 03:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В штате Калифорния растет спрос на аренду коз, которых используют в качестве противопожарных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Голос Америки».

    Как пишет издание, козы поедают сухую траву и растительность вокруг домов. Их стараются пасти в горах, где использование техники затруднительно.

    Коз можно нанять в трех наиболее уязвимых перед лесными пожарами штатах – Орегоне, Вашингтоне и Калифорнии.

    Штат Калифорния частично покрывает расходы фермерам за использование коз для предотвращения пожаров.

    Напомним, в сентябре прошлого года в Северной Калифорнии вспыхнули два лесных пожара. Жителей сельской местности эвакуировали.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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