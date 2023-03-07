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    В какой сфере работают большинство казахстанских женщин

    7 Марта 2023, 14:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на заседании Правительства рассказала о реализуемых в Казахстане мерах по обеспечению занятости и социальной поддержке женщин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Тамара Дуйсенова отметила, что в республике насчитывается 4,3 млн занятых женщин, что составляет 48% от общего числа занятого населения. 35% женщин работают в сфере торговли и услуг, 32% – в сфере образования, здравоохранения и науки, 14% – в промышленности, строительстве и транспорте, а более 9% – в сельском хозяйстве.

    «В рамках региональных карт занятости проводилась активная работа по вовлечению женщин в продуктивную занятость. Трудоустроено 536 тысяч женщин, что составило 55% всех трудоустроенных граждан. За два месяца текущего года этот показатель превысил 92 тысячи», – проинформировала Тамара Дуйсенова.

    Министр добавила, что молодые женщины проявляют большую активность при трудоустройстве на субсидируемые государством рабочие места. В прошлом году 30 тысяч женщин получили свою первую работу.

    «Еще одна очень важная мера господдержки – обучение с последующим трудоустройством или открытие собственного дела. В прошлом году 80 тысяч женщин прошли курсы по основам предпринимательства. По итогам обучения 13 тысяч женщин получили гранты. Из них 58% приобрели технологическое оборудование и инвентарь необходимые для производства товаров и услуг, а 31% занялись животноводством, закупив домашний скот», – проинформировала Тамара Дуйсенова.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минтруда РК Общество Трудоустройство
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