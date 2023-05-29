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    В каком состоянии находится рынок труда в столице Казахстана

    29 Мая 2023, 18:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичный рынок труда является одним из самых развитых в Казахстане. За первую половину этого года в столичной базе было открыто более 40 тысяч вакантных предложений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на HeadHunter.

    Количество предложений на астанинском рынке труда за последний год увеличилось на 23%, прирост резюме составил 13%. В среднем на одну вакансию претендуют три-четыре человека. В вакансиях работодатели предлагают соискателям в среднем 240 тысяч тенге (самый высокий показатель по Казахстану), тогда как ожидаемая соискателями оплата труда составляет 290 тысяч тенге.

    За последний год наибольший спрос на сотрудников наблюдается в сфере продаж, бухгалтерии, финансов, административно-управленческого персонала и информационных технологий. Высокий спрос среди работодателей наблюдается на молодых специалистов. 16% от всех вакансий предназначены именно для них.

    Чаще всего столичные жители ищут работу менеджеров по продажам, продавцов-консультантов, администраторов и бухгалтеров.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Астана Трудоустройство
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