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    В каком случае может снизиться цена на сахар

    9 Февраля 2023, 14:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какие вопросы владельцев сахарных заводов остаются нерешенными? В каком случае может снизиться цена на сахар? Об этом рассказал председатель правления компании «Аксу кант» Кайрат Оразбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Аксу кант» - единственный завод в Казахстане, который работает на мазуте. Все заводы работают на газе. В с экспортными запретами, внутренними ценами, которые постоянно то падают, то вырастают, не можем стабилизировать цену мазута, хотя сахар является социальным продуктом. В данном случае работаем по программе продовольственной безопасности», - пояснил владелец завода.

    Кайрат Оразбеков также сообщил о том, что они обращались в акимат и попросили написать письмо в «КазМунайГаз», чтобы их внесли в список предприятий перерабатывающей промышленности.

    «Мы хотим повысить квоту нефтепродуктов на 20 тысяч тонн для завода, предоставленных управлением сельского хозяйства Жетысуской области. В этом случае цена на сахар упадет на 10/%, а это фиксированная цена для населения. Мы уже полгода не можем решить этот вопрос», - добавил он.

    Ранее глава Ассоциации сахарной пищевой и перерабатывающей промышленности Айжан Наурзгалиева затронула ряд проблем касающихся сахарной отрасли. Она отметила, что не обеспечив водой регионы, невозможно достичь повышения урожайности сахарной свеклы.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Экономика Цены и тарифы Сахар
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