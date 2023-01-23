В каком регионе зарегистрировано наибольшее количество избирателей в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вопросы организации работы со списками избирателей на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, назначенных на 19 марта 2023 года, обсудили на заседании Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Открывая заседание, председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров отметил, что составление списков избирателей и работа с ними – важный элемент избирательного процесса. Ведь граждане реализуют свое конституционное право участвовать в голосовании на выборах на основе этих списков избирателей. Поэтому Центральная избирательная комиссия рассматривает вопрос о составлении полного списка избирателей как одно из важных направлений своей работы при подготовке к выборам.

Особенностью данной кампании является одновременное проведение выборов депутатов представительных органов по всей территории республики, а также в пределах территориальных избирательных округов. В связи с этим перед уполномоченными органами стоит особая задача обеспечения полноты и достоверности списков избирателей по месту регистрации граждан и внесения в них изменений в установленном законодательством порядке в пределах каждого избирательного округа на основании заявлений граждан.

«Акимам необходимо принять все кардинальные меры по обеспечению формирования правильных и актуальных списков избирателей с учетом всех поступивших обращений», - подчеркнул Нурлан Абдиров.

В свою очередь заместитель председателя Центризбиркома Константин Петров подробно остановился на правовом регулировании вопроса составления списков избирателей и особенностях этого процесса, с учетом проводимых одновременно выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней.

«Принято два постановления Центральной избирательной комиссии по которым происходит сверка и отработка списков избирателей. По состоянию на первое января и первое июля ЦИК составляет реестр избирателей. В него включаются граждане, обладающие активным избирательным правом по месту постоянной регистрации», - сказал Константин Петров.

Представитель ЦИК пояснил, что по каждой избирательной компании составляется свой отдельный список избирателей на основе постоянной регистрации граждан и возможности ими подачи заявления о включении в список избирателей на том участке, на котором они хотят проголосовать.

«По состоянию на первое января 2023 года нами собран реестр избирателей, в него включено 11 млн 976 тысяч 406 избирателей, предварительно которые распределены по участкам постоянного проживания. Наибольшее количество 1 177 507 избирателей включено по Туркестанской области, наименьшее 138 277 по Улытауской области», - сообщил Константин Петров.

Он также добавил, что эту работы проводят местные исполнительные органы на основе государственной базы данных.

Основанием для включения гражданина в список избирателей на конкретном избирательном участке является:

1) факт его регистрации по месту жительства на территории этого избирательного участка;

2) обращение граждан в местный исполнительный орган с письменным заявлением о включении в соответствующий список избирателей.

«Временно зарегистрированные граждане; граждане без регистрации, а также избиратель, которому не позже чем за тридцать дней до выборов стало известно о том, что он не будет иметь возможность прибыть в день выборов в помещение для голосования по месту его регистрации вправе зарегистрироваться в качестве избирателя в соответствующем местном исполнительном органе с момента назначения выборов», - пояснил Константин Петров.

Представитель ЦИК обратил особое внимание на вопрос включения в списки избирателей отдельных категорий избирателей – граждане с временной регистрацией, студенты, вахтовики, военнослужащие, граждане без регистрации.

Обучающиеся в средних специальных и высших учебных заведениях, а также по профессиональным учебным программам послевузовского образования дневной формы обучения, проживающие в общежитиях включаются в список избирателей по месту нахождения общежития.

Он также проинформировал, какие меры будут приняты по недопущению дублирования избирателей в списках.

«Мы сделаем прогрузку на недопустимость «двойников» и там, где будут двойные записи, подскажем регионам, что дублирование еще осталось и необходимо привести в соответствие. Каждый гражданин будет включен в список избирателей только один раз», - заверил Константин Петров.

Спикер уточнил, что это будет после того, как ЦИК соберет от всех регионов списки избирателей на основе реестра и заявлений самих избирателей, откорректировавших данные реестра.

«За 20 дней до дня голосования, то есть 26 февраля, списки избирателей по каждому избирательному участку в местах постоянного проживания, должны быть переданы на избирательные участки. В течение пяти дней избирательный участок готовит их к ознакомлению. Начиная с 4 марта, списки по каждому избирательному участку должны быть в открытом доступе на избирательном участке, то есть, каждый гражданин имеет право прийти на избирательный участок и проверить свое включение-невключение, либо точность данных о себе», - пояснил Константин Петров.

Было отмечено, что местным исполнительным органам совместно с руководителями учебных заведений регионов необходимо предоставить студентам возможность проголосовать по месту пребывания.

Граждане, работающие вахтовым методом, также на основании письменных заявлений могут быть включены в списки избирателей.

Необходимо принять превентивные меры по предоставлению возможности проголосовать по месту пребывания граждан, работающих вахтовым методом.

Они также на основании письменных заявлений могут быть включены в списки избирателей и проголосовать по единому общенациональному избирательному округу в Мажилис, а также по одномандатному территориальному избирательному округу, если зарегистрированы в этом регионе.

В воинских частях в списки избирателей включаются все военнослужащие, находящиеся в них, а также члены их семей и другие избиратели, проживающие в местах расположения воинских частей. Военнослужащие, проживающие вне воинских частей, включаются в списки избирателей по месту жительства на общих основаниях.

Списки избирателей-военнослужащих, находящихся в воинских частях, а также членов их семей и других избирателей, проживающих в местах расположения воинских частей, составляются на основе сведений, представляемых командирами воинских частей.

Каждый гражданин вправе проверить данные о себе в списках избирателей и обжаловать невключение, неправильное включение в список или исключение из списка, а также допущенные в списке неточности в данных об избирателе. Проверить включение себя в списки избирателей по месту регистрации можно через сайт или Call-центр соответствующего акимата.

В ходе заседания было принято постановление Центризбиркома «Об организации работы со списками избирателей на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, назначенных на 19 марта 2023 года», которое содержит поручения местным исполнительным органам и избирательным комиссиям регионов в соответствии с полномочиями, предусмотренными Конституционным законом о выборах.

Также в ходе заседания выступила вице-министр здравоохранения – Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, которая проинформировала о мерах по предупреждению распространения короновирусной инфекции при мероприятиях по выдвижению кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан на внеочередных выборах.

«Эти меры необходимо предпринять учитывая текущую ситуацию по коронавирусной инфекции в республике, а также течение эпидемиологического сезона по заболеваемости ОРВИ и гриппом», - сказала Айжан Есмагамбетова. Так Минздрав рекомендует при проведении выдвижений кандидатов:

1) использование просторных помещений при проведении съездов и конференций по выдвижению кандидатов;

2) в помещениях должно быть бесперебойное функционирование системы вентиляции/кондиционирования воздуха;

3) в регионах, где показатель R выше единицы необходимо соблюдение масочного режима.

В завершении заседания Нурлан Абдиров обратил внимание на необходимость принятие участниками избирательного процесса всех необходимых мер для обеспечения санитарной безопасности в период данного избирательного процесса, основываясь на рекомендации главного государственного санитарного врача с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионах.



