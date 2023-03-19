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    В каком регионе Казахстана больше всего городов

    19 Марта 2023, 05:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На начало 2023 года на территории Казахстана насчитывается 89 городов, 188 районов и 6 295 сельских населенных пунктов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальное бюро статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

    Самое большое количество городов и районов - в Акмолинской области (11 и 17 соответственно), городов областного значения - в Карагандинской области - 6, а самое большое количество сел в Туркестанской области – 826.

    Больше всего районов в мегаполисах - в Алматы - 8, в Астане и Шымкенте - по 5.

    Подробнее территориальное деление можно увидеть на карте.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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