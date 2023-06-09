В каких странах ЕС больше всего одиноких людей?

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В ЕС создали новый проект для мониторинга одиночества и борьбы с нехваткой «важных социальных взаимодействий». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Как минимум, один из десяти жителей Европейского Союза чувствует себя одиноким большую часть времени, показал новый доклад об одиночестве, подготовленный по заказу Еврокомиссии.

Около 13% респондентов ответили, что чувствуют себя одинокими большую часть времени или постоянно. В опросе приняли участие 25 тысяч человек.

Проект был запущен с целью получить представление об «эпидемии одиночества», вызванной длительными локдаунами и изоляцией во время пандемии COVID-19.

Согласно отчету, больше всего одиноких — в Ирландии, около 20%.

Самый низкий уровень одиночества наблюдался в Нидерландах, Чехии, Хорватии и Австрии — там одинокими себя чувствуют менее 10% опрошенных.

При этом люди, которые чувствуют одиночество всё или большую часть времени, примерно на 20 процентных пунктов чаще страдают от депрессивных симптомов.

«Одиночество — это не только частная и индивидуальная проблема, — говорится в докладе. — Оно может препятствовать социальной сплоченности и должно рассматриваться как социальная проблема и решаться как таковая».

Ключи к предотвращению одиночества

Люди чувствуют себя одинокими не только из-за событий в жизни, но и из-за культурных факторов.

«Благоприятная экономическая ситуация, а также количество и качество социальных взаимодействий являются ключевыми факторами в предотвращении одиночества», — говорится в докладе.

Частое использование социальных сетей также связано с увеличением чувства одиночества, а онлайн-сайтам «не хватает близости и качества оффлайн-взаимодействий».

Молодые респонденты чаще чувствовали себя одинокими, чем пожилые. Социологи, однако, признают, что последствия одиночества зависят от возраста и ни в коем случае нельзя игнорировать одиночество среди пожилых людей.

Глобальные исследования последних лет показали, что в европейских странах, таких как Италия, отмечается один из самых высоких уровней одиночества в пожилом возрасте.