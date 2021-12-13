В каких случаях казахстанцев могут выселить из жилья за кредиторскую задолженность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин озвучил обстоятельства, при которых казахстанцев могут выселить из жилья за кредиторские задолженности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно пункту 2 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях» (далее – Закон о жилищных отношениях), выселение граждан из занимаемых ими жилых помещений допускается лишь по основаниям, установленным настоящим Законом, в судебном порядке. Статьей 40 Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» (далее – Закон об исполнительном производстве) предусмотрено, что при наличии обстоятельств, делающих совершение исполнительных действий затруднительным или невозможным, взыскатель или должник либо судебный исполнитель вправе поставить перед судом, рассмотревшим дело, или перед судом по месту исполнения вопрос об изменении способа и порядка исполнения», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

В этой связи, в случае, если у выселяемого и членов его семьи отсутствует иное жилище, лица, указанные в статье 40 Закона об исполнительном производстве, вправе обратиться в суд об отсрочке исполнения. В данном случае судебный исполнитель приостанавливает исполнительное производство.

«В Законе также предусмотрена норма, которая обязывает судебного исполнителя приостанавливать исполнительное производство о выселении граждан, относящихся к СУСН, из единственного жилища на территории Республики Казахстан в период отопительного сезона. В свою очередь, статьями 29 и 67 Закона о жилищных отношениях предусмотрен перечень оснований предоставления гражданам арендного жилья или другого жилища», - говорится в ответе.