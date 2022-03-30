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    В каких сёлах будут выбирать акимов в Карагандинской области

    30 Марта 2022, 22:19

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области 10 апреля состоятся выборы акимов. Они пройдут не только в сёлах и посёлках. Народным голосованием предстоит избрать акима города Абая, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По сообщению территориальной избирательной комиссии, на пост акима Абая зарегистрировано четыре кандидата. Один из них – действующий глава города Медеу Ахметов, он идёт на выборы от партии AMANAT. Конкуренцию ему составят самовыдвиженцы – два государственных служащих: Акниет Абжатов – руководитель районного отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог и Амангелды Нурмуханов – руководитель отдела физической культуры и спорта.

    От Народной партии Казахстана в выборах участвует Гульнара Косаева, тренер спортивного клуба.

    10 апреля также будут избирать акимов:

    - посёлка Кенгир г. Жезказгана;

    - Есенгильдинского и Курминского сельских округов Абайского района;

    - Шабанбайбийского сельского округа Актогайского района;

    - села Акторе, Кокпектинского сельского округа Бухар-Жырауского района;

    - Талдыбулакского сельского округа Жанааркинского района;

    - Темиршинского сельского округа Каркаралинского района;

    - села Куланотпес Нуринского района;

    - Карагайлинского и Пионерского сельских округов Осакаровского района;

    - посёлка Карсакпай Улытауского района.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Акимат Политические партии Общество Выборы акимов
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