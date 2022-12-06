Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.33 eur/kzt 495.57

    rub/kzt 7.5 cny/kzt 67.57
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    В каких регионах Казахстана чаще всего нарушают пожарную безопасность

    6 Декабря 2022, 17:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам января–октября текущего года в Казахстане зарегистрировали 41 уголовное правонарушение в сфере несоблюдения требований пожарной безопасности — на 30,5% меньше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Ranking.kz.

    В аналогичном периоде прошлого года в стране зарегистрировали 59 правонарушений в секторе, минус 14,5% за год. Количество правонарушений, связанных с пожарной безопасностью, сокращается пятый год подряд.

    Чаще всего нарушения требований пожарной безопасности регистрировались в Шымкенте: 6 случаев против 3 случаев годом ранее. На второй и третьей строчках антилидерства оказались столица (5 уголовных правонарушений в секторе против 17 случаев годом ранее) и Акмолинская область (4 случая, а ранее не было ни одного).

    Правонарушения в секторе фиксировались только в 15 из 20 регионов РК. Без нарушений требований пожарной безопасности обошлись в Улытауской, Жетысуской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях.

    Потерпевшими от нарушений требований пожарной безопасности за январь–октябрь текущего года оказались 75 человек — на 11,8% меньше, чем годом ранее. Большинство из них составили женщины (48). Среди потерпевших оказались один несовершеннолетний и четыре пенсионера.

    Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин доложил, что с начала года в республике зарегистрировано 9647 пожаров, в результате которых погибли 249 человек, еще 212 получили ожоги и отравления различной степени тяжести.
    Безопасность Пожар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Функции МЧС по предупреждению чрезвычайных ситуаций забыты – сенатор
    Запретить работу «АрселорМиттал» могут на территории Казахстана
    Акимат Алматы проверит застроенный склон горы в Медеуском районе
    Количество пожаров уменьшилось на 11% с начала года в Алматы
    Популярное
    1 Избран новый председатель Верховного суда РК
    2 Назначен исполняющий обязанности акима Караганды
    3 Женис Касымбек назначен акимом Астаны
    4 Алихан Смаилов представил нового акима Астаны
    5 Акимом Карагандинской области назначен Ермаганбет Булекпаев
    Новости партнеров