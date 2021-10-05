В каких регионах Казахстана больше всего орошаемых земель

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минэкологии предлагает совместно с Министерством сельского хозяйства и акиматами разработать и утвердить Дорожные карты по внедрению водосберегающих технологий по всем областям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно поручению Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева нам необходимо довести площадь орошаемых земель до 3,0 млн га до 2030 года. Следует отметить, что орошаемое земледелие является основным водопотребителем. На сегодня площадь орошаемых земель составляет 1,6 млн га», - сказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

Было отмечено, что в течение 5 лет будут продолжены работы по восстановлению 600 тыс. га орошаемых земель. Таким образом, площадь орошаемых земель будет доведена до 2,2 млн га. Далее, с 2025 по 2030 годы будет введено в оборот 800 тыс. га га новых орошаемых земель.

«Из всего водозабора на регулярное орошение приходится 12,1 км3. Из которых 11,8 км3 – на 4 южные области: Алматинская, Жамбылская, Туркестанская и Кызылординская, с площадью орошения 1,25 млн га, т.е. это 97% от всего водозабора на орошение и 78% от всей орошаемой площади по стране», - проинформировал Сериккали Брекешев.

При этом, по словам министра, на 1 января 2021 года площадь, охваченная водосберегающими технологиями по республике, составила 248 тыс. га. Из них в южном регионе из 1,25 млн га внедрено всего лишь на 5,4% от всей площади орошения, или 67,7 тыс. га.

«К 2025 году согласно Национальному проекту по развитию агропромышленного комплекса планируется доведение площадей, охваченных водосберегающими технологиями, до 450 тыс. га. Это приведет к ежегодной экономии воды в объеме 1,5 км3. В этой связи, Министерство предлагает совместно с МСХ и акиматами разработать и утвердить Дорожные карты по внедрению водосберегающих технологий по всем областям с определением площадей», - резюмировал глава Минэкологии.