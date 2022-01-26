В каких районах Нур-Султана сданы многоквартирные жилые дома

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления строительства города Нур-Султана Арсен Жангасканов рассказал, какие многоквартирные жилые дома были сданы в столице по итогам прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Арсен Жангасканов, в прошлом году сдано 163 тысячи квадратных метров жилья, что составляет 3436 квартир.

«Сданы в прошлом году у нас 8 многоквартирных жилых комплексов. В районе Алматы мы завершили строительство многоквартирного жилого дома по улицам А82, А91, стоимостью 1,8 млрд тенге. Мы также закончили строительство жилья по улицам Кошкарбаева, А104 со встроенным помещением со стоимостью 4,5 млрд. В Есильском районе мы завершили строительство общежития на 100 мест. Это в пригородном поселке Сарытогай. В районе Алматы также мы завершили строительство большого МЖК «Отау» на выезде от города Нур-Султан в сторону Караганды», - доложил Арсен Жангасканов в ходе заседания столичного маслихата.

По словам руководителя управления, в городе завершено строительство 24 домов.

«Также сданы еще 8 домов к концу года. В районе Есиль мы завершили строительство кредитного жилья по улицам Е34, Е45, также завершили Е44, Е45, застройщика «Казстройподряд». В 2021 году был запланирован ввод еще 3 многоквартирных жилых домов (ЖК «Багыстан», МЖК по А82, А91 и МЖК по улице Е32), однако эти дома в управлении обещают сдать в текущем году.

«В связи с удорожанием строительных материалов мы проводим корректировку, эти проекты завершим в текущем 2022 году», - объяснил руководитель управления.