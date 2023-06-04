В Каире открылась мечеть Султана Аз-Захира Бейбарса после капитального ремонта

КАИР. КАЗИНФОРМ - В столице Египта городе Каире торжественно открылась мечеть Султана Аз-Захира Бейбарса после капитального ремонта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие состоялось в рамках празднования 800-летия со дня рождения прославленного правителя, исторического деятеля, внесшего неоценимый вклад в процветание не только Египта, но и исламского мира - Султана Бейбарса.

В празднованиях приняла участие и делегация Казахстана во главе с председателем Сената Парламента РК Мауленом Ашимбаевым. В состав казахстанской делегации также вошли министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали, группа сенаторов и представителей СМИ.

В своем выступлении Маулен Ашимбаев отметил, что имя Султана Бейбарса вписано золотыми буквами в мировую историю, как мудрого правителя и великого полководца.800-летие Султана Бейбарса – глубоко символичное и значимое событие как для жителей Египта, так и для казахского народа, подчеркнул Спикер Сената.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев передает теплые слова приветствия всем участникам мероприятий, посвященных 800-летию Султана Бейбарса. Глава государства придает особое значение их организации на высоком уровне. В рамках юбилейной даты организовано более 600 мероприятий, часть из них проводится в Египте. Отношения между казахским и египетским народами имеют глубокие исторические корни, берущие начало со времен мамлюков. Султан Бейбарс, являвшийся великим полководцем, в то же время уделял особое внимание строительству мечетей и медресе, развитию науки и образования. Мечеть «Султан Аз-Захир Бейбарс», которая сегодня вновь открывается после реставрации, по праву признана одним из уникальных объектов мирового культурного наследия. Поэтому сегодняшнее мероприятие является важным событием международного масштаба», - отметил Председатель Сената.

В честь 800-летия Султана Аз-Захира Бейбарса, основавшего государство мамлюков и много лет правившего Египтом, в этом году запланирован ряд масштабных мероприятий. Важной частью из них явилась модернизация исторического объекта, построенного по прямому поручению Султана Бейбарса. Эта мечеть когда-то являлась не только религиозным и духовным центром, но и центром знаний и науки, она расположена в районе «Аз-Захир» в Каире.

Согласно историческим источникам, после прихода к власти мамлюкского государства в 1266 году Султан Бейбарс приказал построить в центре Каира мечеть Аз-Захир Бейбарс в стиле мамлюкской архитектуры. Султан Бейбарс зафиксировал четырехугольную форму мечети в надежде, что Египет и Сирия станут единым государством. Стены мечети имеют длину 108 метров и ширину 105 метров. Бейбарс Султан построил мечеть с четырьмя такими коридорами, чтобы укрыть жителей Каира во время войны.

Мусульмане входили в мечеть через трое ворот мечети, чтобы молиться пять раз в день. Султан Бейбарс провел капитальный ремонт знаменитой мечети Аль-Азхар, которая была закрыта в период правления Айюбидов. Чтобы увеличить размеры мечети и украсить ее интерьер, он импортировал мраморные камни и ценные деревья.

Строительство мечети было завершено за два года. Сегодня египтяне называют район, где расположена мечеть Аз-Захир Бейбарс в Каире, районом Аз-Захирия.