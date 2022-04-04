В Италии растут цены на продукты питания

БРЮССЕЛЬ - РИМ. КАЗИНФОРМ - По данным итальянского статистического управления ISTAT, в марте 2022 года рост индекса потребительских цен в Италии составил 6,7% в годовом исчислении, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Ускорение роста в годовом исчислении по всем статьям индекса в основном обусловлено высокими ценами на энергоносители (увеличение стоимости в марте составило 45,9%, в феврале до 52,9%).

В связи с этим и другими факторами в Италии дорожают продукты питания. Так, ощутимо подорожало подсолнечное масло - на 23,3%. Значительно выросли цены на свежие овощи (17,8%), сливочное масло (17,4%), макаронные изделия (13%), морепродукты (10,8%), мука (10%), куриное мясо (8,4%), свежие фрукты (8,1%), свежая рыба (7,6%), мороженое (6,2%), хлеб (5,8%).

Как отмечает bloombergquint.com, в понедельник цены на природный газ в Европе колебались, поскольку трейдеры соотносили угрозы поставкам «голубого топлива» на фоне растущих призывов в ЕС к новым санкциям против России. Фьючерсы колебались в коридоре до 7%.

Тем не менее, на данный момент поставки газа из России по ключевым трубопроводным маршрутам остаются стабильными. Метеорологические условия с высокой мощностью ветра в некоторых частях Европы также сдерживают цены. Кроме того, постепенно повышается температура воздуха, что снизит спрос на газ, полагают европейские экономисты.

Фото:tastebologna.net



