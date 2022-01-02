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    В Хургаде выпали снег и град

    2 Января 2022, 00:52

    КАИР. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Первый день 2022 года встретил туристов и жителей египетского курорта Хургада необычной, по-европейски новогодней погодой. В городе выпал град, а зеленые газоны и пальмы оказались покрыты снегом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Как рассказала ТАСС местная жительница Стефания, для не привыкших к таким погодными явлениям хургадинцам град размером с крупный горох стал полной неожиданностью. Снег с дождем и вперемежку с градом доставил немало хлопот персоналу отелей и отдыхающим, которым приходилось проявлять максимальную осторожность на улице и территории гостиниц, где мраморные и каменные покрытия стали скользкими. Приехавшие погреться иностранные туристы оказались не готовы к холодам.

    По данным метеобюро страны, провинция Красное море находится во власти атмосферного фронта, сильные ливневые дожди прошли в большинстве городов. Дожди льют и в другом курортном регионе страны - Синайском полуострове, а в высокогорных областях Синая ожидается снегопад. Под дождем встретили Новый год и жители Каира, которые не припоминают такой непогоды в первые дни января.

    Фото: Egypt Scoop

    Автор:

    Египет Погода
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