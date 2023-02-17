В Гранд-финале Tartyl Fest может быть установлен мировой рекорд – Нурлан Коянбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане 18 февраля пройдет гранд-финал республиканского турнира «Tartyl Fest». По итогам турнира, прошедшего в 2022 году в 20 городах, признаны лучшими 180 человек, из них 170 примут участие в финальном соревновании. Автор идеи проведения турнира, известный продюсер Нурлан Коянбаев рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» о новом проекте.

–Нурлан Нугманулы, как родилась идея проведения «Tartyl Fest»? Это ведь первый проект Фонда поддержки талантов «Dara»?

– Да, в 2022 году при поддержке Главы государства был создан Фонд поддержки талантов «Dara». Потому, что многие люди не знают своих реальных способностей и преимуществ. Задача Фонда «Dara» – находить таланты и помогать им реализоваться с помощью информирования и других инструментов. Первый проект Фонда – «Tartyl Fest», это турнир по подтягиванию на турнике, потому, что это очень простое и доступное упражнение. Подтягиванием можно заниматься даже в самых отдаленных населенных пунктах страны. То есть, мы можем максимально охватить казахстанцев, которым недоступны другие «социальные лифты», выявить среди них наиболее достойных.

В рамках этого проекта Фонд посетил 20 регионов страны и провел отборочный тур. Вначале мы боялись, что участников будет мало. Это не традиционный футбол, не бокс, но я помню, как полторы тысячи человек стояли в очереди с 8 часов утра в Алматы. Тогда мы поняли, что наша инициатива удачная, и число участников будет большим. И во в 20 городах определены по 9 победителей, всего отобраны 180 лучших, из которых будут участвовать в гранд-финале 170 человек.

Все правила подтягивания на турнике, возрастные и весовые категории разработал профессионально занимающийся уличным спортом, тренер Айтым Жакыпов. Но, когда турнир начался, приходили не входящие ни в какую весовую категорию маленькие девочки и мальчики. Чтобы не огорчать детей, мы их награждали за счет спонсоров и провожали. А в городе Конаев 83-летний пенсионер принял участие – не для победы, а чтобы показать пример молодежи, поддержать проект. На соревнования по турнику, по сравнению с другими спортивными мероприятиями, расходуется мало денег. Я никого не критикую, но в нашей стране на некоторые виды спорта выделяются огромные средства. Расходы на «Tartyl Fest» меньше, чем бюджет небольшого кинофильма. Зато мы на эти деньги посетили 20 городов, провели много концертов и соревнований. Сейчас идет полным ходом подготовка к финалу.

– Мы знаем, что Казахстан является одним из лидеров по направлению стрит-воркаут. Способствует ли проект «Tartyl Fest» развитию уличного спорта?

– Вообще, уличный спорт очень широко распространен в Соединенных Штатах Америки. Казахстан тоже находится в первых рядах по развитию стрит-воркаут. Я думал о причинах этого и нашел ответ. Казахстан очень быстро развивает новые тренды. И уличный спорт нашим обществом уже воспринят. Государство оказывает поддержку, в каждом городе под мостами подготовлены специальные площадки. То есть, инфраструктура и интерес населения – думаю, весь секрет в этом.

Еще один важный фактор – уличный спорт доступен. Потому, что некоторые родители не всегда могут купить своим детям коньки, лыжи, спортивное снаряжение, нанять специального тренера. Поэтому, нужно поддерживать доступные виды спорта, такие, как турник, например. Если турнир «Tartyl Fest» будет проходить каждый год, думаю, это принесет свои плоды. Фонд «Dara» в будущем будет заниматься реализацией и других спортивных проектов.

– Вы объездили регионы страны, как там развивается массовый спорт? Каков потенциал молодежи? Какие спортсмены Вам запомнились?

–Конечно, уровень развития везде разный. Мне особенно запомнился Талдыкорган, потому, что там строятся спорткомплексы, центры плавания, уделяется внимание и уличному спорту. Чувствуется, что там сформировалась своя спортивная школа.

В городах интерес к спорту очень большой. Бывало, в один день принимали полторы тысячи претендентов, и это продолжалось до часу ночи. И все равно зрителей было множество, поддержка была замечательной. Потому, что все участники чьи-то братья, чьи-то одноклассники, чьи-то друзья. Мне запомнилась женщина в Актау, которая привела на соревнования троих детей. Все в разных категориях, подтягивались на турнике в одно время. Старший сын стал победителем, получил путевку в гранд-финал. После соревнований они связались с отцом, который был на вахте, все четверо стояли и плакали, и мы вместе с ними. Такая вот была положительная энергетика. Сколько я ездил по стране с концертами КВН, но таких впечатлений у меня не было. Это поездка меня духовно обогатила.

Еще в одном городе тоже соревнования шли до ночи. Потом нужно было собрать турники, сцену, погрузить на машины и ехать в другой город. Тогда вернулась группа парней-участников, они помогли нам все собрать и проводили. Когда видишь в народе такое единство, думаешь, что нужно побольше проектов, пробуждающих в стране положительную энергию.

В нашей стране до сих пор недостаточно проводится таких спортивных мероприятий. Нужно организовывать различные фестивали, мероприятия, сближающие людей.

– Как идет подготовка к заключительному этапу турнира? Какие призы, какие возможности предусмотрены для победителей?

– При организации таких мероприятий очень важно создать праздничный настрой. Почему мы с интересом смотрим зарубежные спортивные мероприятия, почему Геннадий Головкин едет боксировать в Америку? Потому, что у них все предусмотрено. Телевидение, интервью, шоу – все это идет одновременно с соревнованиями. Корейская поп-культура также дает концерты, вызывающие эмоции, устраивает шоу. Отрабатывают все уплаченные им деньги.

Турнир «Tartyl Fest» не должен быть предназначен только для профессиональных спортсменов, он должен стать праздником. Когда мы ездили по городам, то обязательно приглашали популярных звезд эстрады. Потому, что у молодых людей, которые приходят ради песен, когда они увидят, как соревнуются старшие, может появиться интерес к спорту. На гранд-финале 18 февраля будет специальная концертная программа, будут прямые эфиры, приглашены 8 популярных ведущих. Поэтому, приглашаю жителей и гостей Астаны на гранд-финал, который начнется в 12:00 часов 18 февраля в Конгресс-центре ЭКСПО.

Главный информационный спонсор – Телерадиокомплекс Президента РК. Турнир будет показан в прямом эфире на телеканале Jibek Joly.

Победители не только будут награждены денежными призами, мы будем помогать им в дальнейшем развитии их таланта. В частности, мы организуем для самых лучших спортсменов этого проекта участие в международных соревнованиях по стрит-воркаут. Или повезем на соревнования по стрит-воркаут, который организуют в Лос-Анджелесе известные деятели, такие, как Арнольд Шварценеггер. Почему? Наша молодежь сможет побывать в Америке, доказать свои способности. Если там займут первые-вторые места, то будут примером для многих молодых людей в нашей стране.

- В ходе отбора на турнире «Tartyl Fest» рекорд по подтягиванию на турнике превысил 50 подтягиваний. Какой у Вас прогноз на гранд-финал?

-О проведении регионального этапа в 20 городах было объявлено за месяц до соревнований. И до финала было достаточно времени для подготовки. То есть, если на первом этапе был установлен рекорд 50 подтягиваний, то на заключительном, на мой взгляд, этот показатель может достигнуть 60-65. Потому, что они спортсмены, у них было 3-4 месяца на подготовку. Конечно, я не профессиональный спортсмен, поэтому точный прогноз дать не могу. И все же, три месяца – немалый срок. Я видел, как готовятся наши парни, и мне понравилось.

На гранд-финале «Tartyl Fest» может быть установлен и мировой рекорд. Этого не отрицают и наши судьи, и специалисты стрит-воркаут. Конечно, это прогноз, основанный только на правилах нашего турнира. Потому что по стрит-воркаут в разных странах разные правила. Например, в Японии рекордный показатель составил 651. В России человек, подтянувшийся за 6 часов 4 000 раз, установил мировой рекорд. То есть, у них другие правила. Насколько я знаю, по нашим правилам мировой рекорд – 105 подтягиваний. Человеческим возможностям нет предела. В спорте часто добиваются результатов, которых не ожидали. Поэтому, мы не теряем надежды на большие достижения.

Некоторые спрашивают: «А сам Нурлан Коянбаев подтягивается на турнике?». В ходе поездки по регионам я стал объектом для насмешек. Когда объявляли, что Нурлан Коянбаев выходит на сцену, люди думали, что если я сам поддерживаю этот вид спорта, то, наверное, подтянусь не менее 30 раз. А у меня вес больше 90 килограммов, мне трудно поднять себя, могу подтянуться только 5-6 раз. Я все равно выходил, чтобы это была мотивация для маленьких детей, превращал это в шутку.

– Что можете сказать о будущем проекта? Ведь даже если турнир «Tartyl Fest» завершится, спортсмены могут создать специальную среду для общения?

– Когда мы организовывали соревнования, то открыли чат в «Телеграмм». В нем регистрировалось множество людей, каждый день, каждый час. Чат работает до сих пор, и в нем спортсмены, несмотря на соперничество, дают друг другу полезные советы, делятся методикой тренировок и диетами. То есть, возникла группа по интересам.

Конечно, некоторые нас критикуют, говорят, что есть и более важные вопросы. Но все вопросы сразу решить невозможно. Нужно, чтобы в стране укреплялся дух. Если задача экономистов – улучшать финансовую ситуацию, то нашей целью должно быть духовное развитие.

Хотелось бы, что «Tartyl Fest» проводился ежегодно, на постоянной основе. Спортсмены, которые участвуют в этом году, появились не благодаря нашей работе, это люди, которые уже давно занимаются. Если в следующем году участников станет больше, это покажет, что турнир дает результат. Например, у нас много лет проводился турнир «Қазақ барысы», и стало больше борцов, многие приобрели известность. Поэтому, считаю, что «Tartyl Fest» должен проводиться на постоянной основе.

– Желаю удачного проведения финальных игр! Спасибо за беседу.



