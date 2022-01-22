В Германии зафиксирован резкой всплеск заражаемости коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Рост заражаемости в Германии происходит на фоне некоторого снижения числа летальных исходов коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

В Германии зафиксирован резкий всплеск заражаемости коронавирусом. На утро субботы, 22 января, коэффициент заражаемости подскочил до 772,7 на сто тысяч населения, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Днем ранее этот показатель составлял 706,3, а неделю тому назад - 497,1 на сто тысяч населения (в декабре - 289).

За минувшие сутки в Германии выявлено 135 461 случай инфицирования (сутками ранее - 140 160). За минувшие 24 часа в стране также зафиксировано 179 новых летальных исходов (днем ранее - 170, а неделей ранее - 235). В целом за все время пандемии в ФРГ от коронавируса умерли уже 116 664 человека, число инфицированных достигло 8 596 007.

Коэффициент загруженности отделений интенсивной терапии - важнейший критерий при усилении или ослаблении антикоронавирусных ограничений в Германии - повысился в минувшую пятницу 3,77 на сто тысяч населения (днем ранее - 3,56).