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    В Германии растет уровень инфляции

    2 Марта 2022, 15:15

    БРЮССЕЛЬ-БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Цены на энергоносители привели к росту инфляции в феврале 2022 года в ФРГ, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно новым данным, потребительские цены в Германии выросли более чем на 5% в прошлом месяце. Немецкие эксперты предупреждают, что в связи с ситуацией в Украине, которая вызвала неопределенность в отношении цен на энергоносители, высокая инфляция в стране может сохраниться.

    Данные федерального статистического управления Германии «Destatis» показывают, что уровень инфляции вырос на 0,9% по сравнению с январем 2022 года. В декабре 2021 года инфляция составила 5,3%.

    На уровень инфляции в феврале в первую очередь повлияли цены на энергоносители, а также текущие проблемы, связанные с пандемией коронавируса, говорится в сообщении Destatis.

    Майкл Хейз, главный экономист поставщика финансовых услуг HQ Trust сказал в интервью немецким СМИ, что ожидает, что темпы инфляции останутся на уровне 5% в течение следующих нескольких месяцев.

    После публикации данных по Германии ожидается, что в среду будут опубликованы данные по инфляции в еврозоне.

    Принятие мер по борьбе с растущей инфляцией станет центральной темой заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) на следующей неделе, и некоторые эксперты ожидают, что ЕЦБ быстрее ужесточит денежно-кредитную политику.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

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