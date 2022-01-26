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    В ФРГ зафиксированы новые максимальные показатели заражения коронавирусом

    26 Января 2022, 14:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Впервые с начала пандемии число новых случаев заражения в Германии превысило 150 тысяч, а недельный коэффициент заражаемости - 900. Загруженность отделений реанимации тоже растет, но остается пока на невысоком уровне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    Семидневный коэффициент заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2 и количество новых случаев инфицирования в Германии достигли новых максимумов. Институт имени Роберта Коха (RKI) сообщил в среду, 26 января, что недельный коэффициент впервые с начала пандемии превысил 900 на 100 тысяч населения, составив 940,6. Накануне этот показатель составлял 894,3, а неделей ранее – 584,4.

    Число новых случаев заражения за последние сутки составило 164 тысячи (днем ранее - 126 955 и 112 323 - в прошлую среду). Таким образом, превышен прежний максимум в 140 160, зафиксированный 21 января.

    Согласно сообщению RKI, за последние 24 часа зарегистрированы 166 летальных исходов, связанных с коронавирусом. Общее число зарегистрированных смертей от ковида составило 117 126.

    С начала пандемии медицинские учреждения страны зарегистрировали в общей сложности 9 035 795 случаев заражения. По данным RKI, число людей в Германии, которые выздоровели от болезни, вызванной SARS-CoV-2, составляет около 7 387 800 человек.

    Коэффициент загруженности отделений интенсивной терапии - важнейший критерий при усилении либо ослаблении антикоронавирусных ограничений в Германии - тоже растет, но гораздо более низкими темпами. По данным медучреждений, он повысился до 4,07 на 100 тысяч населения; двумя днями ранее он составлял 3,87. Своего пика этот показатель достиг в рождественский период 2020 года: около 15,5 на 100 тысяч населения.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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