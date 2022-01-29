Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    В фонд «Қазақстан халқына» поступило более 52 млрд тенге

    29 Января 2022, 01:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За период с 16 по 27 января 2022 года в фонд «Қазақстан халқына» поступило более 52 миллиардов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

    Общественный фонд «Қазақстан халқына» выразил благодарность всем казахстанцам, крупным предприятиям, трудовым коллективам, которые поддержали инициативу Главы государства Касым-Жомарта Токаева по решению реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной сферы, культуры и спорта.

    «За период с 16 по 27 января 2022 года в Фонд поступило более 52 миллиардов тенге. Планируется, что Фонд будет аккумулировать денежные средства в размере не менее 100 млрд тенге в год. В наших прогнозных расчетах мы не предполагаем поступления средств от иностранных и международных компаний. Мы выражаем благодарность казахстанским крупным предприятиям и их акционерам за внесение значительного вклада в благотворительность», - говорится в сообщении.

    Сообщается, что значительный вклад в благотворительность за период 26-27 января через Фонд «Қазақстан халқына» сделан:

    - Утемуратовым Булатом Жамитовичем – 10 млрд тенге;

    - ТОО «РАМС-КАЗАХСТАН» - 300 млн тенге.

    «Руководство Фонда заявляет, что будет обеспечена полная прозрачность и подотчетность всех полученных финансовых средств. Деньги будут направлены на благо народа Казахстана, на решение проблем здравоохранения, социальной сферы, образования, культуры и спорта. Фонд окажет поддержку детям с орфанными и другими заболеваниями, нуждающимся из социально уязвимых групп населения, семьям, погибших сотрудников военных, сотрудников правоохранительных и специальных органов, а также на другие благотворительные цели», - заявили в фонде.

    Пожертвования на счет ОФ «Қазақстан халқына» можно произвести по одному из следующих реквизитов:

    - Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ97601A871001692501 KZT, АО «Народный Банк Казахстана»;

    - Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ52722S000011856768 KZT, АО «Kaspi Bank»;

    - Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ0896503F0010863168 KZT, АО «ForteBank»;

    - Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ34821AGLBY10000001 KZT, АО «Bank RBK»;

    - Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ66998BTB0001436729 KZT, АО «First Heartland Jusan Bank»;

    - Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ078562203115118091 KZT, АО «Банк ЦентрКредит»;

    - Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ6594805KZT22034070 KZT, АО «Евразийский банк».

    Автор:

    Благотворительность Общество Фонд «Қазақстан халқына»
    Новости по теме
    Новости по теме
    Завершен сбор средств для пострадавших от лесных пожаров в области Абай
    17 млн тенге собрали предприниматели для пострадавших при пожаре в области Абай
    Каирбек Сулейменов переизбран председателем Попечительского совета фонда «Қазақстан халқына»
    Freedom Holding Corp. и Semey Cement окажут финансовую поддержку семьям погибших при пожаре в области Абай
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане