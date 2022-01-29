В фонд «Қазақстан халқына» поступило более 52 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За период с 16 по 27 января 2022 года в фонд «Қазақстан халқына» поступило более 52 миллиардов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

Общественный фонд «Қазақстан халқына» выразил благодарность всем казахстанцам, крупным предприятиям, трудовым коллективам, которые поддержали инициативу Главы государства Касым-Жомарта Токаева по решению реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной сферы, культуры и спорта.

«За период с 16 по 27 января 2022 года в Фонд поступило более 52 миллиардов тенге. Планируется, что Фонд будет аккумулировать денежные средства в размере не менее 100 млрд тенге в год. В наших прогнозных расчетах мы не предполагаем поступления средств от иностранных и международных компаний. Мы выражаем благодарность казахстанским крупным предприятиям и их акционерам за внесение значительного вклада в благотворительность», - говорится в сообщении.

Сообщается, что значительный вклад в благотворительность за период 26-27 января через Фонд «Қазақстан халқына» сделан:

- Утемуратовым Булатом Жамитовичем – 10 млрд тенге;

- ТОО «РАМС-КАЗАХСТАН» - 300 млн тенге.

«Руководство Фонда заявляет, что будет обеспечена полная прозрачность и подотчетность всех полученных финансовых средств. Деньги будут направлены на благо народа Казахстана, на решение проблем здравоохранения, социальной сферы, образования, культуры и спорта. Фонд окажет поддержку детям с орфанными и другими заболеваниями, нуждающимся из социально уязвимых групп населения, семьям, погибших сотрудников военных, сотрудников правоохранительных и специальных органов, а также на другие благотворительные цели», - заявили в фонде.

Пожертвования на счет ОФ «Қазақстан халқына» можно произвести по одному из следующих реквизитов:

- Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ97601A871001692501 KZT, АО «Народный Банк Казахстана»;

- Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ52722S000011856768 KZT, АО «Kaspi Bank»;

- Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ0896503F0010863168 KZT, АО «ForteBank»;

- Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ34821AGLBY10000001 KZT, АО «Bank RBK»;

- Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ66998BTB0001436729 KZT, АО «First Heartland Jusan Bank»;

- Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ078562203115118091 KZT, АО «Банк ЦентрКредит»;

- Общественный фонд «Қазақстан халқына», ИИН/БИН: 220140006999, Кбе 18, KZ6594805KZT22034070 KZT, АО «Евразийский банк».