В этом году необходимо снизить уровень инфляции в два раза - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании Мажилиса, сказал, что уже в этом году необходимо снизить уровень инфляции в два раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первую очередь нужно контролировать цены на продовольственные товары. Поэтому одним из ключевых приоритетов остается развитие агропромышленного комплекса и торговли», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что следует обеспечить внутренний рынок прежде всего отечественными товарами.

«Важно также увеличить объем производимой сельхозпродукции и повышать ее добавленную стоимость», - подчеркнул Глава государства.

Напомним, Глава государства принимает участие в пленарном заседании Мажилиса. Ранее Президент РК заявил, что Правительству требуется принять меры по снижению влияния государства на рыночные процессы.



