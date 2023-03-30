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    В этом году необходимо снизить уровень инфляции в два раза - Касым-Жомарт Токаев

    30 Марта 2023, 11:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании Мажилиса, сказал, что уже в этом году необходимо снизить уровень инфляции в два раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В первую очередь нужно контролировать цены на продовольственные товары. Поэтому одним из ключевых приоритетов остается развитие агропромышленного комплекса и торговли», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства отметил, что следует обеспечить внутренний рынок прежде всего отечественными товарами.

    «Важно также увеличить объем производимой сельхозпродукции и повышать ее добавленную стоимость», - подчеркнул Глава государства.

    Напомним, Глава государства принимает участие в пленарном заседании Мажилиса. Ранее Президент РК заявил, что Правительству требуется принять меры по снижению влияния государства на рыночные процессы.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Правительство РК Мажилис Экономика Токаев Касым-Жомарт Инфляция
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