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    • В этом году начнется строительство новой трубы на ТЭЦ – аким Петропавловска

    8 Августа 2022 14:40

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Назначенный в прошлую пятницу аким Петропавловска Руслан Анбаев выходные дни провел на работе. Результатами поездки по городу поделился на своей странице в социальной сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вполне ожидаемо, что первым посещенным новым градоначальником объектом стала Петропавловская ТЭЦ-2. Р.Анбаев сообщил, что на днях к работе подключили дымовую трубу № 2. Продолжается ремонт котлов. Сейчас действуют три котла. К отопительному сезону подключат четыре. По информации градоначальника, еще четыре запустят в ноябре. Всего в отопительный сезон будут функционировать 11 котлов.

    «В этом году приступят к строительству дымовой трубы №1. Уже в октябре начнут возводить фундамент. Такой же проект подрядчиками реализуется в Павлодаре. Идет привязка павлодарского проекта к нашей ТЭЦ-2. Трубу возведут в 50 метрах от старой. Демонтаж обрушившейся не повлияет на строительство новой и на ход отопительного сезона», - написал Р.Анбаев.

    Посетил в выходные дни новый аким города микрорайон «Копай», где начался долгожданный снос частного сектора. По сведениям Р.Анбаева, здесь уже началось строительство 10 ипотечных многоэтажек. Сдать в эксплуатацию их рассчитывают в следующем году.

    «Всего в частном секторе микрорайона насчитывается около 185 частных и пять двухэтажных домов. На их месте планируется строительство 29 многоэтажек, школы и поликлиники. Все собственники сносимых жилищ будут обеспечены квартирами либо денежной компенсацией», - проинформировал Р.Анбаев.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    #Энергетика #Северо-Казахстанская область #ЖКХ #Акимат #Строительство #Жилье #Отопительный сезон #Петропавловск
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