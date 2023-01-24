В этом году Казахстан обеспечит себя собственным сахаром – Минторговли

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин сообщил, что в этом году Казахстан обеспечит себя собственным сахаром, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос с сахаром решен. Президент дал поручение. Выделены средства на четыре завода по производству сахара. Обеспечим все заводы финансированием. В этом году у нас будет свой сахар», - заявил Серик Жумангарин, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

В ноябре прошлого года Серик Жумангарин заверил, что в Казахстане больше не будет дефицита сахара. По его словам, килограмм сахара будет стоить не дороже 450 тенге.

Ранее в кулуарах заседания Правительства министр торговли и интеграции прокомментировал ситуацию с луком, назвав причину введения запрета на экспорт лука из Казахстана.

Также он не исключил повышения цены на лук в Казахстане.



