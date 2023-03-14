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    В этом году более 200 улиц отремонтируют в Алматы

    14 Марта 2023, 11:20

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы утвержден план дорожно-ремонтных работ на 2023 год. Средним ремонтом охватят порядка 200 улиц протяженностью 200 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    На эти цели из городского бюджета выделено 20 млрд тенге.

    Работы начнутся в апреле после получения экспертизы. Средний ремонт магистральных улиц завершат до конца лета, а улицы районного значения отремонтируют до ноября.

    Перед началом ремонта опубликуют списки с точными сроками проведения работ с разбивкой по районам.

    Также 30 км новых дорог построят в 6 микрорайонах. Дороги сдадут в 2023-2024 годах по мере завершения прокладки инженерных коммуникаций.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Акимат Строительство Дороги
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