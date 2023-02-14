Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    В ЕС запретили выпуск автомобилей на бензине и дизеле с 2035 года

    14 Февраля 2023, 22:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Европарламенте постановили с 2035 года не выпускать автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Это окончательно утвердило договоренности между парламентом ЕС и странами Евросоюза, достигнутые в октябре 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    Европейский парламент (ЕП) окончательно одобрил запрет на выпуск новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. Большинство евродепутатов во вторник, 14 февраля, проголосовали за запрет на продажу в ЕС машин с бензиновыми и дизельными моторами с 2035 года. В результате окончательно утверждена договоренность, достигнутая ЕП и странами Евросоюза еще в октябре 2022 года.

    После достижения этой договоренности не хватало лишь окончательного ее одобрения обеими сторонами. Страны-члены ЕС дали добро еще в ноябре, теперь зеленый свет дал и Европарламент. Согласно принятому решению, с 2035 года в Евросоюзе должны выпускаться лишь автомобили с нулевым выбросом углекислого газа.

    Одним из спорных пунктов на переговорах был вопрос о том, сделает ли делать исключение для автомобилей с углеродно-нейтральным синтетическим топливом. Это так называемое электротопливо (E-Fuel) производится с помощью электроэнергии из воды и углекислого газа. Данный вопрос поручили изучить Еврокомиссии. Правительство Германии добивалось на уровне ЕС положения, согласно которому автомобили на электротопливе не должны изначально подвергаться запрету.

    Утвержденные ныне Европарламентом правила были согласованы в рамках «зеленых» планов ЕС «Fit for 55», цель которых – сокращение выбросов парниковых газов в ЕС на 55 процентов к 2030 году.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Экология Евросоюз Европа Мировые новости Топливо Зеленая энергетика Автопромышленность
    Новости по теме
    Новости по теме
    Собаку спасли из-под завалов на 25-й день после землетрясений в турецком Хатае
    Шотландия отказалась от анестетика, представляющего серьезный вред окружающей среде
    Два землетрясения и циклон обрушились на островное государство Вануату
    Новая волна агрессии в Японии: второе нападение с ножом в школе за неделю
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров