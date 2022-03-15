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    В ЕС назвали задачу сокращения зависимости от энергоресурсов России сложной, но выполнимой

    15 Марта 2022, 11:18

    ВАШИНГТОН. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Задача сокращения зависимости Европейского союза от энергоресурсов РФ очень сложна, но выполнима, Вашингтон уже проинформирован о том, как в ЕС намерены ее решать. Об этом заявил в понедельник заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович, выступая в вашингтонском Атлантическом совете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Он отметил важность «дополнительного взаимодействия между США и ЕС в сфере обеспечения энергетической безопасности».

    «Сегодня я очень детально изложил моим собеседникам то, относительно чего главы и правительства европейских стран достигли договоренностей <...>. Мы хотим как можно больше и быстрее сократить нашу зависимость от импорта ископаемого топлива из России. Это чрезвычайно трудная задача, но это возможно», - отметил Шефчович, говоря о состоявшихся встречах с американскими официальными лицами. По словам замглавы ЕК, потребуется развивать инфраструктуру по доставке сжиженного природного газа.

    На прошлой неделе Еврокомиссия распространила предложения о сокращении закупок российского газа на две трети до конца года. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюз должен обязательно сделать это, несмотря на рост цен и высокую долю российского импорта в некоторых странах сообщества.

    По версии Шефчовича, в ЕС начало российской операции на Украине расценили как «11 сентября для Европы». Замглавы ЕК имел в виду террористические акты, которые были совершены в США 11 сентября 2001 года.

    «Вы видели, как активизировалась Европа, какие тектонические изменения произошли за последние несколько дней. И я не говорю о санкциях, я говорю о происходящем во внешней и внутренней политике Германии», - добавил Шефчович. «Я говорю о том, как действуют европейские институты в том, что касается помощи Украине, включая военную», - продолжал он.

    Заполнение европейских газовых хранилищ

    Европейский союз обсуждает с США планы заполнения на 90% своих хранилищ газа к началу следующей зимы в свете намерения сокращать поставки из России, сообщил Шефчович.

    «Один из вопросов, которые я обсуждал здесь сегодня утром и днем, заключался в том, что мы можем сделать вместе, чтобы у нас были на 90% заполнены газовые хранилища до того, как начнется следующая зима», - сказал он.

    «[Мы также говорили] о том, что мы можем сделать, чтобы сотрудничать и работать вместе над сокращением зависимости от импорта топлива из России на две трети в последующие пару лет, что опять же является очень большой проблемой, и для ее решения потребуется хорошее и тесное сотрудничество между нами», - добавил замглавы ЕК.

    Замена поставок из России

    Евросоюзу потребуется 50-60 млрд куб. м природного газа из других источников, чтобы заменить поставки из России, заявил Шефчович.

    Шефчович сообщил, что во время консультаций с американскими коллегами следующим образом изложил планы ЕС по сокращению поставок данного энергоносителя из РФ: «Если мы хотим сократить зависимость минимум на две трети, такова наша цель, то нам понадобится получить 50-60 млрд куб. м газа из иных источников».

    По словам Шефчовича, «здесь, конечно, придется принимать трудные решения». Как пояснил заместитель главы ЕК, «в среднесрочной перспективе потребуются довольно значительные объемы газа, и это будет, конечно, вызовом текущего года». «Это стратегическое решение, политическое решение. Мы будем искать самый лучший способ избавиться от этой зависимости как можно скорее», - подчеркнул он.

    На прошлой неделе Еврокомиссия распространила предложения о сокращении закупок российского газа на две трети до конца года. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюз должен обязательно сделать это, несмотря на рост цен и высокую долю российского импорта в некоторых странах сообщества.

    Шефчович в понедельник встречался в Вашингтоне с заместителем министра энергетики США Дэвидом Турком и директором Национальной разведки США Эврил Хейнс. У него также была встреча с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Энергетика Россия США Евросоюз Европа Мировые новости
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