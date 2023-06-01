В эпицентре событий: как проходят будни столичных спасателей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С наступлением купального сезона возникает наибольший риск чрезвычайных происшествий во время отдыха людей на водоемах. Главную роль здесь играют именно спасатели, которые рискуют своей жизнью, помогая другим. С одним из таких специалистов мы поговорили на официальном открытии купального сезона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Открытие купального сезона совпало с Международным днем защиты детей. Это символично, учитывая то, что именно дети чаще становятся жертвами водной стихии. Специально для них сотрудники ДЧС провели демонстрацию аварийно-спасательного оборудования. Они также напомнили юным горожанам о том, что водоемы в любое время года являются объектом повышенной опасности для человека.

В этом купальном сезоне за безопасностью жителей и гостей города будут следить 50 водолазов-спасателей. Они оснащены 15 аварийно-спасательными средствами, буксировочным оборудованием, а также 6 плавательными средствами.

Профессия — жизни спасать

Существует множество опасных, но в то же время благородных и необходимых профессий. Одна из таких — спасатель. Он всегда находится в эпицентре самых страшных и опасных происшествий, но именно благодаря этим людям, их профессионализму спасена не одна жизнь.

Спасатель оперативно-спасательного отряда ДЧС Астаны Жанат Камирденов пришел в профессию почти 20 лет назад. С первого дня понял - это его дело.

«Работа спасателя всегда сопровождается опасными и вредными факторами. Помимо видимых, есть и невидимые опасности, но ни разу не жалел о своем выборе. Когда начинал свой путь, мало разбирался в тонкостях этой сложной профессии, однако всегда был открыт новым знаниям. Мы выполняем работы в разных сферах, в нашу юрисдикцию входят не только водолазные работы и спасение утопающих, но и оказание помощи пострадавшим и их эвакуация при ДТП, различных завалах, при разливе химических веществ и многое другое. Мы работаем не только на воде, но и на суше», - начал свой рассказ спасатель.

По словам Жаната Камирденова, спасатели столицы выполняют свои обязанности до 50 км от города, но при необходимости, пребывает специальный отряд ДЧС Акмолинской области.

О буднях

Обычный рабочий день спасателя запланирован: прием и сдача дежурства, вводный инструктаж, плановые занятия, физическая активность и хозяйственные работы. Единственное, что не запланируешь — чрезвычайные ситуации, которые случаются каждый день.

«После поступления вызова, мы по нормативу должны выехать менее чем за минуту. Если вызов на акватории реки Есиль, то мы отправляем катер высокой мощности. Если необходимо поехать на другую акваторию, то автомобиль, который постоянно заряжен водолазным снаряжением. Мы на службе каждые сутки через трое. У нас работа не сезонная, потому что в каждом из сезонов есть своя работа. К примеру, летом – купальный период, зимой – бураны, эвакуация с трасс. Весной – наводнения и весенние паводки. Период затишья – осень. Ежедневно мы совершаем от 5 до 10 выездов», - продолжает он.

Как отмечает спасатель, их работа – служба, которая реагирует на все происшествия, начиная от каких-то глобальных завалов, крушений и заканчивая мелкими происшествиями.

О трудностях

Как отмечает Жанат Камирденов, у людей может случиться профессиональное выгорание, но лично он пока с этим не сталкивался.

«Бывают, к сожалению, такие моменты, когда люди получают травмы несовместимые с жизнью. Мы нередко видим смерть людей. В такие моменты важно уметь контролировать свои эмоции. То, что было на работе, оставлять на работе. Важно делегировать свои чувства. Не менее важно уметь делать анализ и «разбор полетов» по выполнению работ, чтобы в будущем не совершать их», - говорит спикер.

По его словам, есть те, кто не выдерживает стресса и уходит, более стойкие остаются. Конечно, для такой работы нужна «холодная голова».

Как стать спасателем?

Случайных людей здесь нет, сама профессия диктует жесткие правила отбора. Сюда идут не за славой или богатством — только по зову сердца.

«Для нас человеческая жизнь важнее денег. Считаю, что быть спасателем больше призвание, чем заработок. В первую очередь, спасатель должен быть физически сильным, эмоционально устойчивым, легко обучаемым, ибо у нас много дисциплин, которые нужно изучать. Важно иметь аналитический склад ума, чтобы делать какой-то анализ после каждой работы. Ведь каждый раз ситуация бывает разной и нужно уметь подстраиваться под них. Самое главное – иметь сочувствие к людям. Без этого в нашей профессии никак, но при этом человек должен быть эмоционально устойчивым. Если пропускать каждый случай через себя, то можно быстро выгореть», - говорит Жанат Камирденов.

По его словам, люди, которые здесь работают, делают это не ради денег, но финансовая составляющая все же имеет значение.

«В этом году нам подняли зарплату на 70%. Помимо этого, добавили доплату за риск. Согласно плану МЧС, нам каждый год планомерно поднимают зарплату на 20%. Мы рады, что наша работа оценивается по достоинству. Если молодой человек хочет связать свою жизнь с этой профессией, то я бы порекомендовал поступить в колледж или вуз, а затем подготовленным специалистом приходить в наш отряд. Если у человека уже есть определенное образование и он дальше не хочет учиться, то он может в течение трех месяцев пройти стажировку, обучиться и через три месяца сдать аттестацию. После этого он получает статус спасателя. Опыт приходит со временем», - советует Жанат Камирденов.

Купальный сезон: главные правила

«Основная ошибка во время купального сезона – слабый контроль за детьми. Родители приезжают отдыхать на пляж, спустя время теряют детей из виду. Ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра. Порой родители могут пренебречь элементарными правилами безопасности, а последствия плачевные. Нужно купаться только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах, недопустимо входить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Юридически мы не можем запрещать людям купаться там, где они хотят, мы просто предупреждаем. Часто бывают случаи, когда люди нас не слушают и возникают спорные моменты. В первую очередь, мы переживаем за их безопасность. К сожалению, многие этого не понимают. Важно помнить, что за безопасность детей в ответе родители», - заключил спасатель.