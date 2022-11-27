В Экибастузе эвакуируют детей из центра поддержки из-за аварии на ТЭЦ

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков на своей странице в сети Instagram рассказал о ситуации в Экибастузе. Детей из центра поддержки эвакуируют, наготове автобусы для перевозки людей из больниц в Павлодар, передает МИА «Казинформ».

«Обошел социальные объекты. В Павлодар перевозим постояльцев из центра поддержки детей в трудной жизненной ситуации. По больницам — пока держим наготове автобусы для возможной передислокации. В скором времени проведем заседание штаба», - написал Абылкаир Скаков.

Первый заместитель акима Павлодарской области Олег Крук сообщил, что под отключение теплоснабжения попали 130 многоэтажных жилых домов.

«Если в начале повреждения подпитка составляла 1200 тонн, что в три раза превышает норму, то на данный момент это уже около 700 тонн. Мы выявили 15 повреждений, из них 6 устранили, остальными 9 повреждениями занимаются бригады. Частично проводилось отключение магистральных сетей, выявили участок по улице М. Жусупа, обнаружили 5 затопленных камер. Сейчас производится откачка. Под отключение попали 130 многоэтажных жилых домов. Мы этим занимаемся. Ситуация под контролем. В этих домах мы попросили слить воду, чтобы опорожнили систему отопления. Как только закончатся ремонтные работы, система будет подключена.На данный момент нами еще дополнительно растапливается один котел, сейчас в работе находятся 4 котла: 3 энергетических и 1 водогрей. Еще на растопке находится один котел для того, чтобы температура, которую выдает ТЭЦ в город составляла 52-53 градуса. Мы планируем поднять растопку котла до 60 градусов, тем самым облегчить ситуацию по сливу воды, по опорожнению системы», - пояснил замакима области.

Аким Экибастуза Аян Бейсекин попросил жителей города доверять только официальным источникам информации и не верить фейкам.

«Рабочие штаба предпринимают все необходимые меры для устранения выявленных повреждений. Идут разные инсинуации, в том числе и в социальны сетях. На данный момент проводятся работы по повышению температурных параметров, на растопке находится один котел, тем самым поднимем температурные параметры. По отдельным участкам, где у нас выявлены повреждения, мы будем предоставлять информацию касательно внутренних систем отопления и систем теплоснабжений. По холодному водоснабжению в частном секторе необходимо организовать проток для того, чтобы избежать каких-либо проблем с заморозкой и прочими рисками», - резюмировал Аян Бейсекин.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. Утром стало известно, что специалисты запускают котлоагрегаты №8 и №14. Организованы ремонтные бригады. Ситуацию также прокомментировали аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким Экибастуза Аян Бейсекин. По их словам, на теплосетях выявили 10 мест повреждений. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ.

Фото: кадр из видео/instagram.com/skakov_abylkair

