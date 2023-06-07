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    В эффективности нацпроектов сомневается глава Высшей аудиторской палаты

    7 Июня 2023, 11:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова подняла вопрос эффективности национальных проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Позвольте остановиться на системных вопросах. Мы так и не научились привязывать расходы бюджета к поставленным стратегическим целям. В результате распыление больших ресурсов на мероприятия, никак не влияющие на достижение общенациональных задач. Не успели разработать национальные проекты, на второй год реализации ставим их на утрату. И вроде, все исполнялось, но эффект сомнителен – рабочие места создаются тысячами, а Минтруда прогнозирует рост безработицы», - сказала Наталья Годунова на пленарном заседании Мажилиса.

    По ее словам, экономический эффект по реализации инвестиционных проектов отложенный, расширение и выход на проектную мощности запланирован через 3-5 лет.

    «Это понятно, это производственный цикл любого инвестиционного проекта, а дальше никем не контролируется. В большинстве своем проекты снимаются с мониторинга сразу по завершении реализации. Оценить работу госорганов тоже задача не простая - статданные по 37% целевых индикаторов за 2022 год до сих пор не сформированы, а те, что есть, не дают целостного представления о результатах», - отметила спикер.

    «Да и как согласиться с заявленными достижениями, если показатели корректируются под факт исполнения, а изменения объемов финансирования в большинстве своем не влияют на их значение. Настораживает не масштаб неверных прогнозов министерств и ведомств, а то, что они скрыты за красивыми отчетами и недостоверной статистикой. А Правительство на их основе принимает соответствующие управленческие решения», - добавила глава Высшей аудиторской палаты.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика Аудит
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