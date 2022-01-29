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    В двух районах Жамбылской области из-за метели закрыли дороги

    29 Января 2022, 17:31

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Из-за резкого ухудшения погодных условий в Жамбылской области закрывают трассы в некоторых районах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, сегодня закрыто движение для всех видов автотранспорта в Таласском и Сарысуском районах.

    «Движение закрыто в связи с ухудшением погодных условий, сильным ветром и нулевой видимостью на участке автодороги областного значения Куюк – Карабастау – Каратау – Жанатас - Саудакент 66 - 140 километр», - пояснили в правоохранительном ведомстве.

    По данным департамента по ЧС Жамбылской области, порывы ветра могут достигать до 30 метров в секунду.

    В департаменте полиции Жамбылской области призвали водителей не рисковать и не выезжать в этих направлениях.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Транспорт Безопасность Общество Дороги Погода
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