Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 460.43 eur/kzt 501.04

    rub/kzt 6.65 cny/kzt 67.89
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    В два раза увеличалась зарплата медработников учреждений УИС

    30 Января 2023, 15:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В два раза увеличилась заработная плата медицинских работников, оказывающих медицинские услуги заключенным. Об этом сообщила санитарный врач группы санитарно-эпидемиологического надзора Комитета уголовно-исполнительной системы Мадина Туребаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следует отметить, что система медицинского обеспечения УИС до этого момента находилась в неравном положении с медицинским обслуживанием гражданского сектора с точки зрения ресурсов, качества и контроля услуг. Основной проблемой была нехватка медперсонала, при этом размер заработной платы медицинских работников учреждений УИС был ниже, чем у работников гражданского сектора здравоохранения. Также в гражданском секторе здравоохранения имеется значительная материально-техническая база и больше квалифицированных медицинских специалистов, имеющих большой практический опыт», - сказала на брифинге Мадина Туребаева.

    На сегодняшний день передан весь штат медицинских работников УИС. Из работаюшего медперсонала в штат поликлиник приняты и продолжили работу порядка 800 медицинских работников. В результате заработная плата медицинских работников за лечение лиц, содержащихся в учреждениях УИС, увеличилась более чем в два раза.

    Помимо этого в учреждениях УИС устанавливаются медицинские информационные системы здравооохранения, с помощью которой проводится электронная регистрация больных, что облегчает просмотр электронного паспорта здоровья не только по области, но и по всей стране.

    Кроме того в исправительном учреждении №7 города Талдыкоргана акиматом Жетысуской области в медицинских целях планируется строительство блочно-модульного комплекса для спецконтингента. В связи с передачей в Минздрав функции медицинского обеспечения осужденных и следственно-арестованных лиц в Комитете уголовно-исполнительной системы создана служба, осуществляющая функцию санитарно-эпидемиологического надзора.

    Ранее сообщалось, что отныне за медицинские услуги для заключенных будет отвечать Министерство здравоохранения РК. Передача всех функций завершилась 1 января этого года.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Пенитенциарная система Минздрав РК Здравоохранение МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Почти 500 тысяч бесплатных стоматологических услуг получили жители Карагандинской области в 2022 году
    Медицинские объекты построят в  18 селах Атырауской области
    Врачи спасли двоих жамбылцев после ожога 85% тела
    В Астане около 7 тысяч детей с инвалидностью
    Популярное
    1 Ребенок утонул в бассейне Шымкента
    2 Около 8 млрд тенге незаконно выплатил подрядчику акимат Петропавловска
    3 Десятилетнюю проблему карагандинского предпринимателя помогли решить сотрудники Антикора
    4 Нурлан Нуркенов назначен первым заместителем акима Астаны
    5 Ринат Мухаметкалиев назначен заместителем акима Костанайской области
    Новости партнеров