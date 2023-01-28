В два раза меньше жилья получили сироты в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционная служба Северо-Казахстанской области выявила комплекс нарушений в жилищной сфере региона. На общественном совете представили результаты внешнего анализа коррупционных рисков в сфере ЖКХ города Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления превенции департамента по противодействию коррупции по СКО Дамир Хабибулин отметил, что в первую очередь нужно провести инвентаризацию жилищного фонда. По его данным на балансе отдела ЖКХ находятся 2 889 квартир, из которых только у 747 имеется соответствующая документация по распределению. На оставшиеся 1 445 объектов нет никаких документов, подтверждающих их использование.

«Для установления фактов проживания в таких квартирах был организован выборочный мониторинг совместно с представителями общественности. В 54 из 70 проверенных квартир находились посторонние лица без подтверждающих документов об аренде. Совместно с полицейскими провели выборочный мониторинг 20 квартир, выданных для аренды из государственного жилищного фонда. Выявлено 14 фактов проживания посторонних лиц в арендуемых квартирах, что свидетельствует о передаче в субаренду», - проинформировал Дамир Хабибулин.

Он добавил, что процесс распределения жилья между нуждающимися не отвечает требованиям закона. Согласно законодательству, доля жилья из госфонда для детей-сирот должна составлять 20%. Выдали же всего около 11%.

«С признаками злоупотребления без учета очередности предоставлены квартиры для служащих отдела ЖКХ. В целях недопущения продолжения практики бесконтрольного пользования государственным жилищным фондом в кратчайшие сроки требуется принять меры к распределению всех 1 445 объектов между нуждающимся и меры к лицам, нарушившим условия проживания», - подчеркнул представитель Антикора.

Департамент по противодействию коррупции установил 1 360 фактов исключения детей-сирот из списка, нуждающихся в жилье без указания причин, 70 фактов предоставления жилища лицам, не состоящим в очереди.

В Антикоррупционной службе уверены, что необходима автоматизация процессов по расчету арендной платы и уведомления участников жилищных отношений. По Петропавловску задолженность составляет 16,2 млн тенге. При этом к должникам никаких мер не принимают.

«В выдаче жилья имеются признаки совершения коррупционных нарушений, выраженных в получении квартир гражданами с целью обогащения, без реальной потребности в жилье. Установлено 45 фактов отчуждения жилья сразу или в течение короткого срока после приватизации. Один из примеров - продажа квартиры через 19 дней после ее безвозмездной приватизации. Есть факты приобретения квартир у граждан по цене в три раза дороже, чем ранее им реализованной. К примеру, спустя 10 дней после предоставления квартиры в рамках программы ипотечного кредитования за 5,7 млн тенге отдел вновь выкупает это жилье по рыночной цене за 22,2 млн тенге», - сообщил Дамир Хабибулин.

По данным Антикоррупционной службы продолжаются махинации при приобретении квартир взамен сносимого жилья. Среди них 10 фактов увеличения площади имущества, расположенного на изымаемом участке, в период действия юридических притязаний. Суммарно площадь увеличили почти на 189 квадратных метров, что приведет к увеличению бюджетных расходов почти на 62 млн тенге.

Дамир Хабибулин напомнил, что несколько лет назад сотрудников отдела наказали за аферу с квартирами.



