Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    В Душанбе началась сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ

    16 Сентября 2021, 11:11

    ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - В Душанбе началась сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает МИА «Казинформ».

    Видеокадры начала встречи опубликовал пресс-секретарь Президента РК Берик Уали.

    Как сообщалось, 16-17 сентября Президент Казахстана принимает участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. На мероприятиях будут обсуждены текущая ситуация в Афганистане, проблемы международной и региональной безопасности, а также актуальные вопросы сотрудничества стран ОДКБ и ШОС.

    Касым-Жомарт Токаев также проведет ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств.

    Накануне Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

    Автор:

    ОДКБ Таджикистан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанский опыт качественного медицинского образования презентовали в Таджикистане
    Президент Таджикистана выразил соболезнование народу Казахстана
    Второе за сутки землетрясение произошло в Таджикистане
    Землетрясение в Таджикистане зарегистрировали казахстанские сейсмологи
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду